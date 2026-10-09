ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

L. Elettorale, Fumarola (Cisl): preoccupa premio maggioranza al 42%

Modena, 9 ott. (askanews) - "Il Parlamento è sovrano. Certo, magari si poteva raggiungere con una modalità diversa, ma non è la prima volta che viene posta la fiducia su una legge elettorale: anche le ultime sono state votate in questa modalità". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a margine del convegno organizzato dalla Cisl a Modena, commentando la nuova legge elettorale. "Quello che ci preoccupa è la quota del 42% del premio di maggioranza", ha aggiunto, "perché laddove non si dovesse raggiungere c'è bisogno di uno scatto in avanti di tutte le forze politiche riformiste, liberali e democratiche, che dovranno unirsi per arginare gli estremismi e dare un governo solido al Paese".

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