Kubilius (Difesa Ue): sorveglianza del Fianco Est con muro anti-droni

Bruxelles, 26 set. (askanews) - L'attuazione di un "muro anti-droni" in Europa di fronte alla minaccia russa è vista come una "priorità" da diversi paesi dell'Ue, ha dichiarato a Helsinki il Commissario europeo alla Difesa Andrius Kubilius.

"Abbiamo convenuto di passare, per così dire, dalle discussioni alle azioni concrete e ci siamo messi d'accordo sui punti più importanti, vale a dire la sorveglianza del Fianco Orientale" ha affermato in conferenza stampa dopo aver avuto una discussione in videoconferenza con i ministri della Difesa dei paesi di "prima linea" dell'Ue (con frontiere con la Russia o la Bielorussia): Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Hanno partecipato all'incontro, anche altri due Stati membri del "Fianco orientale", Ungheria e Slovacchia, nonché l'Alta Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Kaja Kallas e il ministro della Difesa finlandese Antti Hakkanen, come rappresentante della presidenza di turno danese del Consiglio dell'Unione.

"Le ripetute violazioni del nostro spazio aereo - ha affermato Kubilius - sono inaccettabili. Il messaggio è chiaro: la Russia sta mettendo alla prova l'Ue e la Nato. E la nostra risposta deve essere ferma, unita e immediata".