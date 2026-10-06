ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Kosovo, scontri tra polizia e manifestanti davanti al Parlamento

Pristina, 5 ott. (askanews) - Scontri tra polizia e manifestanti davanti al Parlamento del Kosovo, durante una protesta per chiedere l'approvazione di una legge che limiti i poteri del tribunale speciale per i crimini di guerra.

Dopo ore di tensione, in serata la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando petardi e rimandando verso gli agenti i lacrimogeni. Cassonetti sono stati incendiati e sono state erette barricate nelle strade.

La protesta arriva dopo la condanna a 25 anni di carcere dell'ex presidente Hashim Thaci per crimini commessi durante la guerra del Kosovo del 1998-99. Thaci fu uno dei leader dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo, la guerriglia albanese che combatté contro le forze serbe e che nel Paese è ancora largamente considerata protagonista della lotta per l'indipendenza. I manifestanti hanno esposto bandiere dell'Uck e scandito slogan a suo sostegno.

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