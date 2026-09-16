ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2026

Kosovo, a Pristina proteste contro la condanna a ex presidente Thaci

Pristina, 16 set. (askanews) - Scandendo l'acronimo UCK (Esercito di liberazione del Kosovo), tra bandiere e ritratti di Hashim Thaci, diverse centinaia di persone hanno manifestato per le strade di Pristina, capitale del Kosovo, dopo la condanna a 25 anni di carcere per crimini di guerra inflitta all'ex presidente kosovaro Hashim Thaci. I manifestanti si sono diretti verso l'edificio sede del governo, sfidando un importante cordone di polizia.

I giudici hanno riconosciuto Thaci e altri tre ex leader dell'Esercito di liberazione del Kosovo (UCK) colpevoli di crimini di guerra commessi durante il conflitto del 1998-99 contro le forze serbe, ma tra molti kosovari continuano ad essere ampiamente celebrati come eroi.

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