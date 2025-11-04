KIWI Vapor lancia la borsa di studio con IED

Roma, 4 nov. (askanews) - KIWI Vapor annuncia la nascita di una borsa di studio in collaborazione con lo IED - Istituto Europeo di Design, dedicata a giovani designer e comunicatori visivi. Il progetto prenderà avvio nell'ottobre 2025 e nasce con l'obiettivo di sostenere i talenti emergenti e rafforzare il legame tra creatività, moda e innovazione.

La sfida proposta agli studenti sarà quella di progettare nuovi accessori per KIWI Air, capaci di interpretare la visione del brand e rispondere a criteri ben precisi: dovranno essere accessibili, quindi non luxury ma con un prezzo contenuto e pensati per tutti; seriali, cioè facili da produrre, replicabili e utilizzabili nella quotidianità; funzionali, in grado di risolvere bisogni reali e concreti; ed infine espressivi, oggetti che raccontano chi li utilizza e che si trasformano in segni di identità.

La borsa di studio sarà assegnata da una giuria d'eccellenza, composta da professionisti del settore, docenti e creativi di rilievo, che valuteranno i progetti secondo originalità, coerenza con i valori del brand e potenziale di sviluppo.

Oltre a KIWI Vapor e allo IED - Istituto Europeo di Design, faranno parte della giuria Daniele Calcaterra, stilista del brand Calcaterra, la redazione di Caffè Design, NSS Magazine e l'ex studentessa IED Cristina Ferrara, laureata allo IED in Design e Moda.

L'iniziativa è stata annunciata ufficialmente durante il party di lancio della nuova KIWI Air, al Garage 21 di Milano. Con questa collaborazione, KIWI e IED - Istituto Europeo di Design ribadiscono il loro impegno a investire nelle nuove generazioni, offrendo strumenti concreti e valorizzando chi con creatività e talento contribuisce a immaginare il futuro.