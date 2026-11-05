Kimi Antonelli rende omaggio a Ayrton Senna in Brasile

San Paolo, 5 nov. (askanews) - Il pilota italiano della Mercedes e campione del mondo di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli rende omaggio al suo mito. Il giovane talento ha detto che sogna di vincere il gran premio del Brasile come tributo ad Ayrton Senna. "Ayrton è il mio eroe. È un grande eroe per il Brasile", dichiara Antonelli. Il debuttante in Formula 1 spiega che l'eredità del tre volte campione brasiliano continua ad essere una fonte di ispirazione, sia in pista che fuori. "Ieri ho avuto l'opportunità di visitare la famiglia Senna. E anche solo dare un'occhiata e vedere la sua macchina del 1986... È stato molto emozionante, davvero emozionante poter vivere quel momento. Ed è per questo che voglio ringraziare calorosamente tutta la famiglia Senna" ha raccontato Kimi che corre con lo stesso numero di Senna. Antonelli disputerà il suo primo Gran Premio domenica sul circuito di Interlagos a San Paolo, dopo essere stato incoronato campione del mondo di F1.