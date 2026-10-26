Kim Kardashian sul red carpet di Roma presenta "All's Fair"

Roma, 26 ott. (askanews) - Con un abito animalier e mamma Chris al seguito Kim Kardashian, ha fatto il pieno di fan e di flash nella serata finale della Festa del Cinema di Roma. Insieme a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson ha presentato, in in anteprima mondiale, la seconda stagione di "All's Fair". Il legal comedy di Ryan Murphy debutterà mercoledì 4 novembre su Disney+.

Le avvocate dello studio Grant, Ronson & Greene tornano con scandali, segreti e tacchi a spillo. Mentre nascono nuove alleanze, le amicizie vengono messe alla prova e una sconvolgente rivelazione minaccia l'esistenza stessa dello studio.

Le protagoniste ne hanno parlato sul red carpet: "E' una serie sulla sorellanza, l'ambizione non vista come qualcosa di negativo, amicizia, ma anche glamour, avidità, rabbia. Ed è anche divertente e romantica" ha detto Paulson, mentre Kim alla domanda quale sia la forza di questa serie ha risposto: "Il superpotere di questa serie? Le donne! Gli avvocati! E Sarah Paulson.. E Kim Kardashian! ". Naomi Watts ha spiegato: "C'è il dramma, la moda, il divertimento e soprattutto mostra delle donne che combattono insieme, una per l'altra".