Kim a Pechino (in treno blindato), improbabile trilaterale Putin-Xi

Pechino, 2 set. (askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato a Pechino a bordo del suo treno blindato speciale, per prendere parte alla Parata della Vittoria, che commemora gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e la vittoriosa resistenza all'aggressione giapponese.

Kim avrebbe impiegato circa 20 ore per arrivare da Pyongyang a Pechino sul suo convoglio verde che viaggia a 60 chilometri orari. Il numero uno della Corea del Nord, da sempre restio ad affrontare viaggi all'estero, ha notoriamente poca fiducia negli aerei, compreso il velivolo presidenziale Chommae-1.

Non è chiaro quale sarà il programma della visita di Kim. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nella quotidiana conferenza stampa, ha detto che Pechino non ha neanche notizie rispetto a un eventuale vertice a tre tra il presidente cinese Xi Jinping, il presidente russo Vladimir Putin e Kim. "Per quanto riguarda la sua domanda, al momento non dispongo di alcuna informazione che possa fornire", ha detto Guo ai giornalisti.

L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando il Servizio di intelligence nazionale sudcoreano, ha riportato che Kim Jong Un potrebbe tenere incontri bilaterali con Putin e con Xi durante la sua visita.