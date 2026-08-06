Kiev, Zelensky: La Russia non si ferma, userà missili balistici

Kiev, 6 ago. (askanews) - Dopo una notte di attacchi russi che ha provocato almeno 17 morti a Kiev e nella regione, Volodymyr Zelensky riceve il nuovo ministro della Difesa britannico Wes Streeting. Il presidente ucraino indica i bombardamenti come la prova che Mosca vuole proseguire l'escalation e chiede unità e maggiore sostegno europeo in vista dell'inverno. Streeting assicura che il cambio alla guida del ministero non rallenterà gli aiuti del Regno Unito.

"Benvenuto, non soltanto in giorni così difficili - dice Zelensky - Questa notte è di nuovo un segnale prima dell'inverno. Pensiamo di aver bisogno di unità e di un forte sostegno da parte del vostro Paese e di tutti gli altri amici europei. È anche un segnale che la Russia dà a noi e al mondo: non vuole fermarsi". "Penso che voglia continuare e aumentare l'escalation, utilizzando missili balistici".

"Il motivo per cui sono qui - afferma Wes Streeting, ministro della Difesa britannico - "è innanzitutto trasmettere ancora una volta il messaggio del sostegno incrollabile e inequivocabile di tutti noi nel Regno Unito. Ma anche fare in modo che questa visita abbia risultati concreti. Essendo entrato in carica di recente, non voglio che questo diventi un motivo per rallentare il nostro sostegno e il ritmo degli aiuti".