Kiev, drone russo colpisce un palazzo: due morti e nove feriti

Kiev, 13 ott. (askanews) - Due morti e nove feriti a Kiev, dove un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale. I soccorritori sono intervenuti nel palazzo danneggiato, mentre gli abitanti si sono radunati all'esterno. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano gli appartamenti devastati dall'esplosione.

L'attacco arriva mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di non voler accettare la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata da Donald Trump. Secondo Zelensky, soltanto lunedì le forze russe hanno colpito sei impianti energetici in Ucraina. Il Cremlino non ha confermato l'esistenza di un accordo.