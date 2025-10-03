ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Khan Younis, gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo

Roma, 3 ott. (askanews) - Gazawi si affollano per ricevere un pasto caldo a un punto di distribuzione a Khan Younis, a Sud della Striscia di Gaza, dove volontari locali, insieme a un'associazione turca, hanno allestito una cucina di beneficenza.

Dopo il blocco delle navi della Flotilla con gli aiuti per la popolazione affamata, nel mondo, dall'Italia alla Germania, sono state indette manifestazioni di protesta con migliaia di persone scese in piazza contro Israele.

Intanto, il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas sul social Truth per una risposta sul piano di pace per la Striscia di Gaza: "Rilasciate gli ostaggi, tutti, compresi i corpi di quelli che sono morti, ora! - ha scritto - un accordo deve essere raggiunto con Hamas entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D.C." L'ultimatum scadrà a mezzanotte in Italia.

ESTERI
27
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi