Khamenei: Iran non coopererà con Usa finché questi sosterranno Israele

Teheran, 3 nov. (askanews) - La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che Teheran prenderà in considerazione la cooperazione con gli Stati Uniti solo se questi cambieranno la sua politica nella regione, incluso il sostegno a Israele. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un incontro con gli studenti a Teheran in occasione dell'anniversario della presa dell'ambasciata statunitense nel 1979, in seguito alla Rivoluzione Islamica che rovesciò lo Scià, sostenuto dall'Occidente. "Gli americani a volte, ovviamente non sempre, dicono di essere disposti a cooperare con l'Iran. La cooperazione con l'Iran non è compatibile con la cooperazione e il sostegno al maledetto regime sionista", ha dichiarato l'ayatollah.

