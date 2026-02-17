Khamenei a Trump: "Non riuscirai a abbattere" la Repubblica islamica

Milano, 17 feb. (askanews) - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non riuscirà a distruggere la repubblica islamica, mentre a Ginevra sono iniziati i colloqui tra i due paesi. "Li sentiamo dire costantemente che loro (gli Stati Uniti) hanno percepito la presenza di una nave da guerra in direzione dell'Iran. Una nave da guerra è certamente un'arma pericolosa, ma ancora più pericolosa è l'arma in grado di affondare questa nave da guerra sul fondo del mare", ha aggiunto.