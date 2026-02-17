ULTIME NOTIZIE 17 FEBBRAIO 2026

Khamenei a Trump: "Non riuscirai a abbattere" la Repubblica islamica

Milano, 17 feb. (askanews) - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non riuscirà a distruggere la repubblica islamica, mentre a Ginevra sono iniziati i colloqui tra i due paesi. "Li sentiamo dire costantemente che loro (gli Stati Uniti) hanno percepito la presenza di una nave da guerra in direzione dell'Iran. Una nave da guerra è certamente un'arma pericolosa, ma ancora più pericolosa è l'arma in grado di affondare questa nave da guerra sul fondo del mare", ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi