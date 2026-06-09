Kenya, scontri fra polizia e manifestanti a Nanyuki p

Nanyuki (Kenya), 9 giu. (askanews) - A Nanyuki, la polizia keniana si è scontrata con i manifestanti e ha sparato in aria per disperdere una folla inferocita, effettuando diversi arresti. Gli scontri hanno fatto seguito a disordini in cui gli agenti hanno usato gas lacrimogeni contro centinaia di persone che manifestavano contro un centro di quarantena per l'Ebola che dovrebbe ospitare cittadini statunitensi che abbiano viaggiato in zone dell'Africa colpite dall'epidemia e considerati a rischio. Il Kenya non è mai stato interessato da epidemie di Ebola.