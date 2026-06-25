Kenya, scontri e arresti al corteo per la rivolta della Generazione Z

Milano, 25 giu. (askanews) - Una giornata di alta tensione in Kenya con scontri a arresti da parte della polizia che ha messo in atto una massiccia dimostrazione di forza nel tentativo di impedire le proteste che commemorano il secondo anniversario della storica rivolta della Generazione Z.

Nel giugno del 2024 migliaia di kenioti sono scesi in piazza contro le difficoltà economiche e la corruzione, arrivando a prendere d'assalto il Parlamento per ottenere l'annullamento delle nuove tasse.

È stato un momento cruciale, con i giovani kenioti che hanno ignorato le tradizionali divisioni etniche, e il 25 giugno è diventato una giornata annuale di protesta, mentre la frustrazione nei confronti del governo del presidente William Ruto continua.

Ma hanno pagato un prezzo altissimo: almeno 127 persone sono state uccise nei due anni di proteste, secondo un organismo di controllo della polizia, poiché le forze di sicurezza hanno sparato sulla folla con quasi totale impunità. Giovedì la polizia non ha voluto correre rischi, con una serie di posti di blocco che hanno bloccato il traffico sulle principali arterie stradali intorno a Nairobi, e scuole e attività commerciali chiuse.