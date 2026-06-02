ULTIME NOTIZIE 02 GIUGNO 2026

Kenya, proteste contro il centro Usa per la quarantena Ebola

Milano, 2 giu. (askanews) - Manifestanti in piazza a Nairobi in Kenya contro il progetto di un centro di quarantena finanziato dagli Stati Uniti per ospitare cittadini americani provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un'epidemia di Ebola. I dimostranti temono che la presenza della struttura possa favorire l'ingresso del virus nel Paese. Le proteste sono state disperse con gas lacrimogeni dalla polizia, mentre il presidente William Ruto ha difeso l'iniziativa definendola una misura di sicurezza sanitaria.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi