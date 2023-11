Ken Loach a Roma allo Spin Time, tra applausi e "Bella Ciao"

Roma, 16 nov. (askanews) - Accoglienza calorosa per il regista britannico Ken Loach che, a Roma per per promuovere il nuovo film "The Old Oak", ha visitato anche lo Spin Time, lo stabile nel quartiere Esquilino occupato da dieci anni, diventato nel tempo centro di cultura e accoglienza, e che oggi ospita oltre 500 persone, molte famiglie di migranti e richiedenti asilo, sotto la minaccia impellente di sgombero.

Loach è stato protagonista di un incontro aperto a tutti i cittadini, ha avuto modo di dialogare con occupanti e associazioni che vivono e supportano questa realtà.

Alla fine della sua visita il regista, emozionato per l'accoglienza ricevuta, ha intonato "Bella Ciao" con gli occupanti.