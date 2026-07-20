Keir Starmer: me ne vado via con dignità e orgoglio

Milano, 20 lug. (askanews) - Il Primo Ministro Keir Starmer ha lasciato Downing Street per l'ultima volta come leader del Regno Unito, affermando di andarsene "con dignità" in vista dell'arrivo del suo successore, Andy Burnham. Nonostante l'attenzione rivolta alle singole persone, la politica sarà sempre uno sport di squadra e i cambiamenti che abbiamo apportato al nostro Paese e al nostro partito appartengono a tutti coloro che hanno lottato per essi. Li ringrazio ancora oggi e ringrazio il popolo britannico per l'opportunità di aver servito. Me ne vado con dignità, con un sorriso e orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato. Grazie mille", ha dichiarato