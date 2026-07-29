ULTIME NOTIZIE 29 LUGLIO 2026

Keiko Fujimori giura da presidente del Perù: "Difenderò la patria"

Lima, 29 lug. (askanews) - Keiko Fujimori ha prestato giuramento come presidente del Perù per il mandato quinquennale fino al 2031, nel corso di una cerimonia svoltasi presso il Congresso.

La cinquantunenne, è la figlia del defunto ex presidente autocratico Alberto Fujimori e ha raggiunto la presidenza dopo tre sconfitte elettorali con meno di 50.000 voti di scarto contro il candidato di sinistra Roberto Sànchez. La sua vittoria segna il ritorno al potere del fujimorismo, un movimento populista che oscilla tra conservatorismo e liberalismo e divide i peruviani.

Nel giuramento ha detto che difenderà "la patria, la sovranità nazionale, la libertà, la democrazia e l'indipendenza dei poteri dello Stato".

Le sfide che si trova ad affrontare sono il contrasto alla criminalità organizzata e la corruzione, che ha promesso di sradicare con un governo intransigente.

"La diagnosi del nostro Paese in questo momento è complessa e dolorosa. Abbiamo ereditato un Paese segnato dall'abbandono."

"La lotta non sarà solo contro i criminali comuni. Daremo la caccia alle mafie nazionali e internazionali che finanziano estorsioni, omicidi su commissione, traffico di droga e attività minerarie illegali." poi ha detto Fujimori precisando che l'altro fronte su cui impegnarsi è la lotta contro il cambiamento climatico.

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