Katz: Israele ha il via libera Usa per colpire periferia sud Beirut

Milano, 2 giu. (askanews) - Israele ha ottenuto l'approvazione degli Stati Uniti per colpire la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, in caso di attacco da parte del gruppo filo-iraniano sul proprio territorio. Lo ha indicato il ministro della Difesa dello stato ebraico, Israel Katz, secondo un comunicato diffuso dal suo ufficio.

"Il primo ministro e io abbiamo condotto, insieme all'esercito israeliano, un'azione volta a stabilire un'equazione secondo cui il destino di Dahiyeh (la periferia sud, ndr) di Beirut sarebbe legato a quello delle località del nord di Israele. Se le località israeliane continueranno a essere attaccate, evacueremo e colpiremo il quartiere sciita di Dahiyeh a Beirut, roccaforte di Hezbollah", ha dichiarato Katz.

"Questo principio è stato chiarito all'amministrazione statunitense anche prima che venisse presa la decisione: non avremmo accettato attacchi sulle città israeliane e avremmo agito di conseguenza. Questo è stato ribadito anche nella conversazione di ieri tra il Primo Ministro Netanyahu e il Presidente degli Stati Uniti. Gli americani hanno approvato questo principio, che rappresenta un cambiamento rispetto al passato, e lo hanno comunicato al governo libanese e a tutte le parti interessate: se non c'è pace nelle città israeliane di fronte a Beirut, non ci sarà pace nemmeno lì", ha aggiunto il ministro della Difesa israeliano.