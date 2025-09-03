Kathryn Bigelow, regista da Oscar che scuote la Mostra di Venezia

Roma, 3 set. (askanews) - E' lei, Kathryn Bigelow, la prima regista donna premio Oscar, che riporta l'attualità alla Mostra di Venezia e raccoglie 13 minuti di applausi. Insieme ai suoi attori, Idris Elba e Rebecca Ferguson, ha presentato in concorso "A house of dynamite", film ad alta tensione che mostra quanto possa essere reale e devastante la minaccia nucleare. In questo caso quando un missile non rivendicato viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per scoprire chi sia il responsabile e come rispondere.

Oggi ci sono nove Paesi al mondo che hanno arsenali nucleari. La Bigelow ha voluto mostrare il processo che può portare all'esplosione di una bomba e porta il pubblico dentro le stanze del comando. "Dobbiamo essere informati su quello che potrebbe succedere, la mia più grande speranza è che si ricominci a discutere delle armi nucleari, della necessità della non-proliferazione e di una riduzione. - ha detto la regista - Viviamo in una casa piena di dinamite e questo è l'unica strada, se vogliamo sopravvivere".