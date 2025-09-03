ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

Kathryn Bigelow, regista da Oscar che scuote la Mostra di Venezia

Roma, 3 set. (askanews) - E' lei, Kathryn Bigelow, la prima regista donna premio Oscar, che riporta l'attualità alla Mostra di Venezia e raccoglie 13 minuti di applausi. Insieme ai suoi attori, Idris Elba e Rebecca Ferguson, ha presentato in concorso "A house of dynamite", film ad alta tensione che mostra quanto possa essere reale e devastante la minaccia nucleare. In questo caso quando un missile non rivendicato viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per scoprire chi sia il responsabile e come rispondere.

Oggi ci sono nove Paesi al mondo che hanno arsenali nucleari. La Bigelow ha voluto mostrare il processo che può portare all'esplosione di una bomba e porta il pubblico dentro le stanze del comando. "Dobbiamo essere informati su quello che potrebbe succedere, la mia più grande speranza è che si ricominci a discutere delle armi nucleari, della necessità della non-proliferazione e di una riduzione. - ha detto la regista - Viviamo in una casa piena di dinamite e questo è l'unica strada, se vogliamo sopravvivere".

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi