Kate Bush, centinaia in rosso ballano sul porto di Folkestone

Folkestone (Inghilterra), 27 lug. (askanews) - Centinaia di persone vestite di rosso si sono ritrovate sul molo di Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra. Hanno ricreato i gesti di Wuthering Heights (Cime tempestose), il brano di Kate Bush uscito nel 1978 e diventato un video di culto.

L'evento fa parte del The Most Wuthering Heights Day Ever, il raduno globale in cui i fan ballano insieme sulle note della cantante britannica.

Sul molo, tra vento e abiti rossi, i partecipanti hanno provato e ripetuto la coreografia davanti al mare. "Mi ha emozionato. Ballavo con mia moglie - dice un partecipante -. Veniamo ogni anno, ci piace molto. È stata una giornata fuori, una bella giornata fuori".

"La prima prova è stata un po' spaventosa, perché non ci eravamo resi conto che fosse così complicata - aggiunge una signora di Folkestone -. Alcune parti sono piuttosto difficili, ma abbiamo partecipato a diverse prove e poi la sera guardavamo il video su YouTube a casa e ballavamo in salotto. Credo che i vicini possano pensare che siamo un po' matti".

Toby Cotton, organizzatore del The Most Wuthering Heights Day Ever 2026: "Kate Bush è iconica, ma credo che alla gente piaccia fare qualcosa di divertente insieme, in tanti. È una di quelle cose virali. Non ho il tempo né l'energia per fare molto marketing, ma si promuove da sola, perché il divertimento è contagioso, no? È proprio per questo che funziona".