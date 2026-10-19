Kasia Smutniak: con "Mustang" vi mostro chi sono io veramente

Roma, 19 ott. (askanews) - Kasia Smutniak porta alla Festa del Cinema di Roma in concorso un racconto molto intimo: in "Mustang" racconta il luogo dove ha fondato la scuola in memoria del suo ex compagno Pietro Taricone, mostrandoci anche le immagini del loro primo viaggio insieme.

L'attrice-regista, attraverso i filmati di repertorio ritrovati dalla figlia Sophie, coinvolge gli spettatori in quei lunghi viaggi compiuti dal 2003 ad oggi verso quel remoto villaggio del Nepal. Luoghi sospesi nel tempo che rappresentano anche una riconnessione con se stessa. "Negli anni questo strano posto, così diverso, così lontano è diventato casa. - ha detto Smutniak -Forse solo adesso, forse guardando questo film, chi potrebbe mai essere curioso di chi sono io. ecco, io sono quella roba lì".

Attraverso la voce di Sophie Kasia ripercorre oltre vent'anni di vita e l'impegno, tra mille difficoltà e ostacoli, per preservare la scuola che ha consentito a tanti bambini di quella regione di proseguire gli studi, senza dover abbandonare le proprie famiglie. Un percorso nato dall'incontro con una donna speciale, Kunzoum, che guida la scuola: "Kunzoum per me è il centro della bussola, è come se lei, con la sua totale semplicità, con la sua vitalità, con la sua gioia, mi indicasse dove è il centro" ha affermato la regista.