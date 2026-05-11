ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Kallas: verso accordo Ue su sanzioni contro coloni israeliani

Bruxelles, 11 mag. (askanews) - I Pesi dell'Ue possono raggiungere oggi un accordo sulle sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania, ha dichiarato Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Ue, prima di una riunione dei ministri degli Esteri del blocco.

"Spero che ci riusciremo", ha affermato Kallas, aggiungendo che non è ancora del tutto chiaro se si raggiungerà la maggioranza necessaria per approvare le proposte.

La sua dichiarazione giunge in un momento di crescente intensificazione, da mesi, degli attacchi estremisti dei coloni nel territorio. Negli ultimi mesi, alcuni membri dell'Ue hanno spinto il blocco a sospendere l'accordo di associazione con Israele o a sanzionare i ministri di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich.

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