Kallas (Ue): Washington è il "più grande alleato" dell'UE

Milano, 6 dic. (askanews) - L'Alto rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ancora il principale alleato dell'Europa, cercando di minimizzare la nuova Strategia di sicurezza nazionale statunitense, appena pubblicata dall'Amministrazione di Donald Trump e molto critica nei confronti delle istituzioni europee.

"Gli Stati Uniti sono ancora il nostro più grande alleato... Penso che non siamo sempre stati d'accordo su diversi argomenti, ma credo che il principio generale sia ancora valido. Siamo i più grandi alleati e dovremmo restare uniti".

Kallas ha inoltre minimizzato annotando che "certo, ci sono molte critiche, ma credo che alcune siano anche vere", ha detto al Doha Forum, una conferenza annuale nella capitale del Qatar, in risposta a una domanda sulla strategia statunitense.