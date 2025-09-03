ULTIME NOTIZIE 03 SETTEMBRE 2025

Kallas: summit Xi-Putin-Kim è sfida diretta al sistema internazionale

Bruxelles, 3 set. (askanews) - L'Alto rappresentante per la politica estera Ue Kaja Kallas ha dichiarato che in Cina è stata lanciata "una sfida diretta al sistema internazionale basato sulle regole". Parlando a Bruxelles alla conferenza stampa sugli accordi commerciali Ue-Messico e Ue-Mercosur, Kallas ha dichiarato che, mentre "i leader occidentali si incontrano nella diplomazia, un'alleanza autocratica cerca una carreggiata rapida verso un nuovo ordine mondiale", riferendosi alle conclusioni del presidente Xi JInping al summit Sco degli ultimi giorni.

"Il presidente Xi ha riunito intorno a sé i presidenti di Russia, Iran, Corea del Nord a Pechino, è una sfida diretta al sistema internazionale basato sulle regole", ha detto Kallas, sottolineando che questa volontà del Sud Globale "non è una cosa solo simbolica" in quanto "la guerra russo-ucraina viene sostenuta dall'appoggio cinese".

