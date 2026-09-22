Kallas: sanzioni contro Russia fulcro politica Ue per fare pressione

New York, 22 set. (askanews) - "Le sanzioni sono la nostra politica fondamentale per esercitare pressione sulla Russia affinché ponga davvero fine a questa guerra. Stanno privando la Russia delle risorse finanziarie necessarie per finanziare questa guerra, ed è per questo che le stiamo applicando". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, durante una conferenza stampa a margine dell'81esima Assemblea generale dell'Onu in corso a New York.

"Alcuni Stati membri hanno proposto di rimuovere alcune persone dall'elenco, ed è per questo che tali discussioni sono attualmente in corso - ha aggiunto - Sicuramente, abbiamo bisogno di quella stabilità che garantisca che le sanzioni rimangano in vigore più a lungo. Ecco perché stiamo anche lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni, poiché c'è chiaramente la volontà di introdurne altre quando si tratta del complesso militare russo, il complesso militare-industriale".