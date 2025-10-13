ULTIME NOTIZIE 13 OTTOBRE 2025

Kallas: Russia gioca con la guerra con le violazioni dello spazio aereo

Kiev, 13 ott. (askanews) - L'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, è arrivata questa mattina a Kiev per colloqui sul sostegno finanziario e militare all'Ucraina. "L'Europa si trova ad affrontare un'ondata straordinaria di attacchi ibridi. Ogni volta che un drone o un aereo russo viola il nostro spazio aereo, c'è il rischio di un'escalation, involontaria o meno. La Russia sta giocando d'azzardo con la guerra e stiamo andando oltre i confini di un conflitto ipotetico. Per tenere a bada la guerra, dobbiamo trasformare il potere economico dell'Europa in deterrenza militare" ha dichiarato facendo riferimento all'ondata di droni e jet militari russi che hanno invaso lo spazio aereo dell'Unione.

