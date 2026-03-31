Kallas: non possiamo lasciare che l'Ucraina passi in secondo piano

Kyiv, 31 mar. (askanews) - L'alta rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, è arrivata a Kiev, insieme ai ministri degli Esteri dei paesi dell'Unione Europea per il quarto anniversario della tragedia di Bucha.

Accompagnati dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, hanno partecipato a una cerimonia, con una candela in mano, per ricordare le vittime, nel quarto anniversario della liberazione dalle truppe di Mosca.

Quando gli ucraini riconquistarono Bucha, occupata da Mosca dopo l'invasione, trovarono decine di corpi di uomini, donne e bambini per le strade e in fosse comuni, alcuni con segni di tortura. Kallas ha invitato i ministri Ue a non dimenticare Kiev, nonostante l'attenzione internazionale sulla guerra in Medio Oriente. "Non bisogna lasciare che l'Ucraina passi in secondo piano, perché questo sta accadendo, ormai fa parte dell'Europa ed è anche nell'interesse dell'Europa che questa guerra si concluda con una pace giusta e duratura" ha detto.