Kallas: in Ucraina priorità è cessate-il-fuoco, poi accordo di pace

Dublino, 13 nov. (askanews) - "La cosa più importante è che rispettiamo il nostro accordo: prima il cessate il fuoco, poi l'accordo di pace e infine qualsiasi altro tipo di trattativa su ciò che verrà dopo". Così, dal vertice Ue di Dublino, la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, ribadisce la linea comune da tenere per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina.

Riguardo al fatto che gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner hanno annunciato che l'Europa sarà presente ai prossimi colloqui, ha commentato che "Jared Kushner ha finalmente ammesso ciò che avevo già detto un anno e mezzo fa, ovvero che per qualsiasi accordo tra Russia e Ucraina in merito a questa attuazione, sono necessari anche gli europei".

"Ecco perché gli europei devono sedersi al tavolo delle trattative, ma spero che non ci limitiamo a essere presenti, bensì che influenziamo davvero l'esito di questi negoziati", ha aggiunto.