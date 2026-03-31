Kallas e ministri Ue arrivano a Kiev per il vertice con l'Ucraina

Kiev, 31 mar. (askanews) - L'Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas e diversi ministri degli Esteri europei, tra cui Antonio Tajani, sono arrivati a Kiev, accolti alla stazione centrale dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in vista di una riunione ministeriale in programma nella capitale ucraina. La visita punta a ribadire il sostegno politico europeo a Kiev e a rilanciare il tema della responsabilità per i crimini di guerra attribuiti alla Russia.

Una "pace giusta" resta l'obiettivo - ha detto Tajani a Radio 24 - e occorre continuare a fare pressione sul presidente russo Vladimir Putin perché comprenda che l'aggressione contro un paese vicino è "inaccettabile".