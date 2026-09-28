ULTIME NOTIZIE 28 SETTEMBRE 2026

Kallas: difesa aerea priorità per Kiev, ha bisogno dei patriot adesso

Milano, 28 set. (askanews) - L'alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri Kaja Kallas ha chiesto un rafforzamento urgente delle difese aeree dell'Ucraina, mentre Kiev deve affrontare gli attacchi russi, affermando che "rimane una priorità assoluta".

"Abbiamo già approvato piani di approvvigionamento per un valore di 28,3 miliardi di euro nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, che comprendono l'acquisto di missili Patriot di futura produzione statunitense. Tuttavia, la produzione dei missili richiede tempo e Kiev ha bisogno dei Patriot adesso", ha detto Kallas a seguito di una riunione del Consiglio europeo dei ministri della Difesa a Bruxelles.

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