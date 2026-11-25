Roma, 25 nov. (askanews) - Arriva l'11 dicembre su Apple TV "Timberlake", il documentario in quattro parti diretto dal premio Oscar Fisher Stevens, che che ripercorre la vita e la carriera dell'amatissimo cantante, ballerino, attore e produttore discografico statunitense.

Ex bambino prodigio della Disney giovanissimo idolo con gli Nsync, icona pop negli anni della sua relazione con Britney Spears, vincitore di 10 Grammy con la sua carriera da solista Timberlake si rivela in modo autentico, schietto. Il musicista nel documentario parla dei trionfi e delle sfide che ha affrontato dietro le quinte.

La serie abbraccia tre decenni di musica e cultura popolare e presenta filmati d'archivio inediti e interviste esclusive con familiari, amici e collaboratori.