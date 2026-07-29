"Jumanji: Open World", svelato il trailer: dal gioco al mondo reale

Roma, 29 lug. (askanews) - Arriverà nelle sale proprio il 25 dicembre "Jumanji: Open World", diretto da Jake Kasdan, già regista di "Jumanji: The Next Level" (prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures).

Nel cast ci sono Dwayne Johnson (Oceania 2), Jack Black (Un film Minecraft, Kung Fu Panda), Kevin Hart (Borderlands), Karen Gillan (Guardiani della Galassia Vol. 3), Alex Wolff (A Quiet Place - Giorno 1), Madison Iseman (I Cavalieri dello Zodiaco), tornano Morgan Turner (Jumanji: The Next Level) e Ser'Darius Blain (Jumanji: The Next Level), Rhys Darby (Chi segna vince), Nick Jonas (Love Again) e Danny DeVito (Beetlejuice Beetlejuice).

Il nuovo capitolo del franchise action-adventure che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo vedrà i protagonisti alle prese con una nuova sfida: dopo essere sfuggiti alle pericolose giungle di Jumanji, questa volta il gioco evade dalla sua console, scatenando il caos nel mondo.

Già dal trailer si vedono il dott. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin Finbar e il professor Shelly Oberon in un ambiente molto diverso da quello in cui eravamo soliti osservarli. Dalla giungla sono arrivati nel mondo reale... insieme agli animali e a molto altro. E in sottofondo c'è "The Final Countdown" degli Europe.