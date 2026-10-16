JTI, a Milano un giardino della creatività tra musica e innovazione

Milano, 16 ott. (askanews) - Un giardino della creatività, per mettere in connessione musica, cultura e nuovi talenti. JTI Italia ha presentato a Milano Ploom Flavour Garden, un evento che ha visto il cantante Ernia come protagonista principale, affiancato da un gruppo di artisti emergenti.

"Il confronto con la creatività - ha detto ad askanews Adriana Valle, direttore Corporate Affairs e Comunicazione di JTI Italia - ci dà lo spunto per parlare della nostra evoluzione come settore, come azienda. L'innovazione è la chiave di quello che stiamo facendo, del percorso che stiamo portando avanti. È un momento in cui ovviamente valorizziamo la ricerca e lo sviluppo che hanno portato al prodotto che presentiamo oggi, che è Lyo, ma anche il capitale umano che poi è la base dell'innovazione, quindi le persone, le loro competenze, le loro capacità di cogliere il cambiamento nei consumatori, ma anche di interpretarlo e poi di dargli vita in un nuovo prodotto, una nuova idea, un nuovo spunto".

L'evento ha voluto anche rappresentare la volontà di JTI di continuare a investire in Italia, ritenuta il luogo adatto per integrare tecnologia, cultura e creatività. E se la serata si è focalizzata molto sull'aspetto creativo, altrettanto importate è stata l'idea di innovazione, che nella visione dell'azienda assume una connotazione specifica.

"Un modo - ha aggiunto Adriana Valle - è quello tradizionale di pensare all'innovazione: ricerca e sviluppo, ascolto del consumatore che danno vita una nuova idea. E poi c'è il modo alla JTI ,che è quello attraverso le persone e la loro competenza e la capacità di raccogliere un po' il sentiment del consumatore adulto e dei consumatori a cui ci rivolgiamo. Questa è sicuramente una commistione, tra talenti emergenti e tra cultura e innovazione, che dà vita all'evento di questa sera dove musica, arte e cultura in un luogo meraviglioso, si fondono per dare vita a una nuova idea".

La serata milanese è stata anche l'occasione per presentare una nuova linea di stick senza tabacco di Ploom che, nella visione di JTI, rappresenta "una nuova proposta sviluppata per rispondere all'evoluzione delle preferenze dei consumatori adulti e ampliare le possibilità di scelta". E Ploom Flavour Garden - ci hanno spiegato - è stato immaginato per raccontare come creatività e talento crescono insieme al prodotto, per arrivare a qualcosa di nuovo.