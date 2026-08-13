Jovanotti su concerto annullato: salute del pubblico prima di tutto

Montesilvano (Pe), 13 ago. (askanews) - "Mi spiace moltissimo ma la salute del pubblico viene prima di tutto". Jovanotti ha scelto i social per spiegare perchè il concerto in programma a Barletta lunedì 17 agosto nell'area dell'ex cartiera è stato annullato.

Il cantante dopo il live di Montesilvano in Abruzzo ha raccontato che la decisione è arrivata al termine della riunione della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo perchè sull'area scelta per il concerto sono state rilevate tracce di amianto.

"C'è una disposizione di legge, pare infatti che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante, dove avremmo dovuto essere noi, e quindi la Asl ha deliberato che non si può suonare in quel posto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e, quindi, mi rimetto alla legge" ha tenuto a precisare Jovanotti, dicendo di essere molto dispiaciuto.

"Nelle prossime ore @tridentmusicofficial vi darà i dettagli sul rimborso totale dei biglietti per il @jovasummerparty di Barletta che avremmo dovuto vivere il 17 agosto" si legge nel post.