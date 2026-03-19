Jovanotti ha incontrato gli studenti dell'Università Magna Graecia

Catanzaro, 19 mar. (askanews) - Mercoledì pomeriggio, 18 marzo, nell'Auditorium dell'Università Magna Graecia Lorenzo Jovanotti ha incontrato gli studenti dell'Ateneo per raccontarsi e presentare ufficialmente la tappa a Catanzaro de L'Arca di Lorè - Jova Summer Party. L'artista ha aperto l'incontro con una battuta, proponendo agli studenti una lezione particolare: "Oggi un'ora di lezione di festa". Una data da ricordare per la città: per la prima volta uno degli eventi live più seguiti d'Italia approda nel capoluogo calabrese. La Calabria ha già vissuto la magia live di Jovanotti con le indimenticabili tappe del Jova Beach Party sulle spiagge di Praia a Mare e Roccella Jonica, dove migliaia di fan hanno ballato e festeggiato sulle note della sua musica. Il prossimo 22 agosto, per la prima volta a Catanzaro, la sua energia esplosiva darà vita a un evento che sarà molto più di un concerto: una vera e propria celebrazione collettiva della musica, dell'estate e dell'anima di un artista capace di unire generazioni, stili e pubblico di ogni età.

A sorpresa sul palco anche Francesco Giannini, giovane cantautore e musicista calabrese, scoperto pochi mesi fa sui social da Lorenzo, conquistato dalla sua personale versione in dialetto di "So solo che la vita"

Il viaggio del Jova Summer Party, prodotto e organizzato da Trident Concerts e partito pochi giorni fa con i live australiani a Brisbane e al WOMAD Festival di Adelaide, salperà il 7 agosto dalla Sardegna e proseguirà in Abruzzo, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia. Sette città soltanto per un viaggio live che diventa racconto, festa in movimento, fino ad arrivare a Jova al Massimo, al Circo Massimo con un doppio appuntamento pensato come una grande celebrazione collettiva di musica, ritmo e libertà.

Tra una tappa e l'altra, il viaggio continua anche lontano dal palco. Con il JovaGiro, Lorenzo attraversa l'Italia in bicicletta, portando lo spirito del tour sulle strade e rilanciando un'idea di spostamento come incontro, tempo condiviso e attenzione al territorio. Dopo il debutto di Olbia sarà proprio Montesilvano la prima tappa del tour ad essere raggiunta in bici. E la partenza è fissata da Roma, che sarà anche l'approdo finale del tour.

A fare da colonna sonora a questo percorso le grandi hit di Lorenzo e Niuiorcherubini, il nuovo travolgente album pubblicato a sorpresa lo scorso novembre. Scritto in sei giorni a New York, il disco nasce da un'urgenza creativa e accompagna il live come materia aperta, pronta a cambiare forma sera dopo sera. La genesi dell'album è raccontata anche in JOVAYORK - La musica dell'anima, lo speciale making of prodotto da Soleluna e trasmesso in prima visione il 12 gennaio su Sky Uno e Sky Documentaries. Cinquantatré minuti che restituiscono il contesto, il processo e il tempo della creazione.