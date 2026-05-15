ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

John Travolta arriva al Festival di Cannes pilotando il suo aereo

Cannes, 15 mag. (askanews) - John Travolta è volato al festival del cinema di Cannes guidando di persona il suo aereo. Da sempre appassionato di volo, l'attore ha pubblicato su Instagram un video con la partenza, il volo e l'arrivo in Francia, insieme con la figlia Ella, protagonista del film "Volo notturno per Los Angeles", presentato in anteprima a Cannes. È il debutto di Travolta alla regia.

L'attore non è l'unica celebrità amante del volo: per anni il cantante degli Iron Maiden Bruce Dickinson ha portato la band da una tappa all'altra dei tour mondiali pilotando personalmente il loro aereo.

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