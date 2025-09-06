ULTIME NOTIZIE 06 SETTEMBRE 2025

Jo Squillo in lacrime: come perdere pezzo di cuore, stile Armani eterno

Milano, 6 set. (askanews) - "È come perdere un pezzo di cuore, sono 25 anni che veniamo qua a raccontare lo stile, il suo stile Giorgio Armani che rimarrà assolutamente eterno perché lui ha saputo creare anche un uno staff, un gruppo, le persone che erano con lui e porteranno avanti non soltanto il marchio, ma anche lo stile Armani". Così Jo Squillo, conduttrice, in lacrime ricorda Giorgio Armani entrando alla camera ardente.

"Artisti, intellettuali, muoveva questo mondo di valore, per lui l'eleganza sta al passo del valore dell'intelligenza e dell'umanità", ha aggiunto.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi