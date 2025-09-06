Jo Squillo in lacrime: come perdere pezzo di cuore, stile Armani eterno

Milano, 6 set. (askanews) - "È come perdere un pezzo di cuore, sono 25 anni che veniamo qua a raccontare lo stile, il suo stile Giorgio Armani che rimarrà assolutamente eterno perché lui ha saputo creare anche un uno staff, un gruppo, le persone che erano con lui e porteranno avanti non soltanto il marchio, ma anche lo stile Armani". Così Jo Squillo, conduttrice, in lacrime ricorda Giorgio Armani entrando alla camera ardente.

"Artisti, intellettuali, muoveva questo mondo di valore, per lui l'eleganza sta al passo del valore dell'intelligenza e dell'umanità", ha aggiunto.