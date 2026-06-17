Jey diventa una bad girl nel nuovo video "Kick 'n' Shine"

Roma, 17 giu. (askanews) - "Kick 'n' Shine" è il nuovo estratto da Dies Irae, l'ultimo lavoro della cantante Jey, pubblicato lo scorso maggio da Redgoldgreen Label. Prodotto da VirtuS e influenzato da sonorità dancehall e reggaeton, il brano chiude il viaggio di Dies Irae con energia e movimento.

Nel videoclip diretto da Nino Villani, che Askanews pubblica in anteprima esclusiva, l'atmosfera è decisamente estiva e solare. Jey nuova bad girl, insieme a un gruppo di ragazze, interpreta il brano tra provocazione e sensualità. Luci, colori e outfit brillanti accompagnano le immagini, richiamando i ritmi in levare e gli accenti tipici delle sonorità latino-americane. Jey, nome d'arte del soprano Jennifer Turri, è un'artista faentina classe 1998, laureata in Canto lirico con Lode al Conservatorio Rossini di Pesaro.