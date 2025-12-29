ULTIME NOTIZIE 29 DICEMBRE 2025

Jet Taiwan decollano dopo le annunciate esercitazioni militari cinesi

Roma, 29 dic. (askanews) - I caccia di Taiwan decollano dalla base aerea di Hsinchu. È la risposta dell'isola de facto indipendente dal 1949 a una grande esercitazione militare annunciata dalla Cina. Pechino ha infatti dichiarato che condurrà esercitazioni con fuoco vivo in cinque zone nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola.

Da oggi la Cina invierà truppe dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Forza missilistica per condurre "importanti esercitazioni militari" dal nome in codice "Missione Giustizia 2025", ha affermato il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione.

