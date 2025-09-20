Jet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema

Washington, 20 set. (askanews) - La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti nello Studio Ovale.

Ieri la Nato ha fatto sapere che "alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone". "Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato" ha scritto su X la portavoce della Nato Allison Hart, affermando che l'aereo è stato subito intercettato.