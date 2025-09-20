ULTIME NOTIZIE 20 SETTEMBRE 2025

Jet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema

Washington, 20 set. (askanews) - La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti nello Studio Ovale.

Ieri la Nato ha fatto sapere che "alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone". "Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato" ha scritto su X la portavoce della Nato Allison Hart, affermando che l'aereo è stato subito intercettato.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi