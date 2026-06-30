Jazz'Inn 2026, il borgo di Ostra laboratorio di innovazione nazionale

Ostra, 30 giu. (askanews) - Il futuro dell'economia italiana non passa solo dalle grandi città, ma si progetta anche tra le mura medievali dei borghi: fino al 3 luglio Ostra, in provincia di Ancona, si trasforma in laboratorio diffuso di innovazione grazie alla prima tappa di Jazz'Inn 2026, l'iniziativa di Fondazione Ampioraggio che da dieci anni coinvolge startup, imprese e pubblica amministrazione in un unico ecosistema collaborativo di sviluppo sostenibile.

La formula ambisce a unire il ritmo della condivisione all'efficacia del business concreto, con decine di tavoli di co-progettazione per rispondere a sfide reali. Con Jazz'Inn, Fondazione Ampioraggio vuole portare l'innovazione fuori dai luoghi tradizionali e dentro i territori, in un viaggio che unisce l'Italia, da nord a sud, dai borghi alle metropoli, un percorso che in questa decima edizione ha visto il tour di lancio passare per Campobasso, Ancona, Salerno, Napoli, Padova, Firenze, Livorno e Roma.

I numeri della tappa di Ostra, dedicata al tema "Umanità Aumentata - persone oltre la tecnologia", parlano dell'incontro di 60 Case Giver e 40 Startup e oltre 30 laboratori di progettazione collaborativa in cui imprese, cittadini, professionisti, associazioni e amministratori provenienti da diverse parti d'Italia contribuiscono alla costruzione di nuove prospettive.

Dopo il confronto, spazio a concerti, aperitivi con degustazioni del territorio e incontri informali. Mentre le note del jazz fanno da colonna sonora alle serate nei vicoli, di giorno si scrive il domani delle comunità locali, in un percorso che porterà in autunno, dal 9 al 13 novembre, ad arrivare nella Capitale.