Jasmine Trinca e Timi, tra passione e potere in "Gli occhi degli altri"

Roma, 12 mar. (askanews) - Rilegge liberamente la storia dei marchesi Casati Stampa "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica, nei cinema dal 19 marzo. I protagonisti sono interpretati da Filippo Timi e Jasmine Trinca: lui è un ricchissimo marchese, circondato da amici blasonati e annoiati, lei una giovane e bellissima donna che arriva sulla sua isola con il marito. Tra i due scoppia una passione fatta di sesso, trasgressione, complicità, che poi si trasforma in senso del possesso e potere.

Jasmine Trinca, che grazie a questa interpretazione ha vinto il premio come migliore attrice alla Festa del cinema di Roma, ha raccontato: "Lei parte come una donna libera, una donna che ha un'ambizione, probabilmente anche sociale, il che è tutto lecito. Per me raccontare un femminile che ha quello sguardo lì, che ha quel desiderio lì, che è completamente libera inizialmente in una dinamica amorosa, vale tutto. Quello che non vale più è quello che raccontavi, cioè il non poter uscire fuori da una cosa che ci si era detti. Quest'uomo esercita, il suo sguardo, il suo potere, la sua prevaricazione".

Il marchese interpretato da Timi fa parte di un mondo decadente, in un momento di passaggio in cui la Dolce Vita e i privilegi di una classe sociale stanno per essere spazzati via, perché siamo alla vigilia degli anni Settanta: esercita il suo potere ma è totalmente distaccato dalla realtà. "Su quell'isola quell'uomo lì era il re, faceva le sue regole, decideva lui, quindi sì, ha una visione personale, che però se apri lo sguardo adesso, a una politica contemporanea, mi sembra uguale: i politici si fanno più i c... loro che i c... del Paese" ha affermato Timi.

Il film richiama, indirettamente, tanti temi legati all'attualità, fra cui revenge porn e femminicidi, come ha spiegato il regista: "Queste dinamiche di potere rispetto all'amore e al sesso sono secondo me universali ed eterne, ahimè, e quindi mi sembrava una bella sfida per parlare al presente".