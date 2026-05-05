ULTIME NOTIZIE 05 MAGGIO 2026

Jasmine Paolini punta su Roma: "Voglio partire subito bene"

Rom, 5 mag. (askanews) - Jasmine Paolini è di nuovo a Roma dopo il trionfo dell'anno scorso nel singolo e nel doppio agli Internazionali Bnl d'Italia. Dopo i primi allenamenti al Foro Italico e in vista del primo incontro, "le sensazioni sono buone" per la tennista toscana. "E' stato bello tornare sul Centrale, allenarmi lì - ha spiegato - Un torneo l'edizione scorsa che mi ha regalato tutto quello che mi poteva regalare. E' stata un'edizione indimenticabile. L'augurio per me quest'anno è di godermi il pubblico e il torneo e di riuscire a esprimere un buon livello di tennis nella prima partita che è il primo ostacolo, sempre. Vediamo come andrà, però spero di giocare, come ho detto l'anno scorso, più di una partita".

Un ricordo su tutti, legato alla vittoria nel 2025: "Sicuramente quando ho festeggiato in mezzo al centrale dopo aver lasciato la racchetta sulla mia panchina è stato incredibile". A Roma anche il doppio resta una parte importante del suo percorso, ha spiegato a un incontro con la stampa organizzato dal suo sponsor, Amazfit.

"Per ora, qua sicuramente giochiamo doppio e singolo. Mi piace giocare il doppio, ma soprattutto mi piace giocarlo qua a Roma. È un torneo che ci ha dato tantissimo, ci ha regalato tantissime emozioni. E poi è un motivo in più per scendere in campo davanti al pubblico italiano", ha aggiunto la tennista

E c'è spazio anche per il valore del gruppo e della Nazionale dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica: "Tornare da Mattarella sicuramente è un privilegio, è veramente un onore. Credo che andare lì a celebrare, insomma, il nostro sport sia incredibile, riuscirci due anni di fila e i maschi, addirittura tre è veramente bello e credo che ci riempia tutti di orgoglio. Siamo un grande team, una grande squadra e ci divertiamo un sacco insieme anche con i ragazzi. Sono vittorie e momenti un po' diversi perché sono di squadra, però in qualche modo molto più divertenti forse se si vuole".

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