Jared Kushner e Steve Witkoff accolti da Putin al Cremlino

Mosca, 12 nov. (askanews) - L'arrivo degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff al Cremlino, nelle immagini diffuse da Mosca, dove sono stati accolti da Vladimir Putin, con cui parleranno dopo due giorni di colloqui diretti tra Kiev e Mosca ad Abu Dhabi. Gli inviati statunitensi incontreranno poi a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa visita fa seguito ai progressi riscontrati dalle varie delegazioni durante i colloqui volti a porre fine a oltre quattro anni di conflitto in Ucraina.