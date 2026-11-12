ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2026

Jared Kushner e Steve Witkoff accolti da Putin al Cremlino

Mosca, 12 nov. (askanews) - L'arrivo degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff al Cremlino, nelle immagini diffuse da Mosca, dove sono stati accolti da Vladimir Putin, con cui parleranno dopo due giorni di colloqui diretti tra Kiev e Mosca ad Abu Dhabi. Gli inviati statunitensi incontreranno poi a Dublino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questa visita fa seguito ai progressi riscontrati dalle varie delegazioni durante i colloqui volti a porre fine a oltre quattro anni di conflitto in Ucraina.

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