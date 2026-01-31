ULTIME NOTIZIE 31 GENNAIO 2026

Jane Fonda difende Don Lemon: hanno arrestato il Don sbagliato

Los Angeles, 31 gen. (askanews) - Jane Fonda prende posizione contro l'arresto del giornalista Don Lemon, fermato mentre seguiva una protesta a Minneapolis davanti a una chiesa guidata da un pastore che è anche funzionario dell'Immigration and Customs Enforcement. Parlando con i reporter davanti a un tribunale federale di Los Angeles, l'attrice e attivista accusa l'amministrazione Trump di colpire la libertà di stampa e denuncia un metodo tipico dei regimi autoritari. Lemon, ex volto della CNN oggi giornalista indipendente, è accusato di reati civili legati ai diritti civili.

"Conosco Don Lemon - ha detto Jane Fonda - Mio marito ha fondato la CNN e io difenderò sempre il loro diritto di parlare, un diritto garantito dalla nostra Costituzione. Hanno arrestato il Don sbagliato".

"Don Lemon è un giornalista professionista. Lui e il suo produttore stavano semplicemente facendo il loro lavoro. Ed è stato arrestato. E ora inventeranno ogni genere di accuse diffamatorie contro di lui. È quello che stanno facendo. È così che si comportano gli autocrati. Non dobbiamo cascarci. Dobbiamo parlare, alzare la voce. Quando viene superata una linea rossa come questa, restare in silenzio non è un'opzione", ha concluso l'attrice.

