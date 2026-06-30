James Franco: farò una commedia su Napoli e un tour teatrale in Italia

Roma, 30 giu. (askanews) - James Franco ha grandi progetti qui in Italia. L'attore e regista americano ne ha parlato durante la nona edizione del Filming Italy Sardegna Festival, dove ha ricevuto il Filming Italy Creativity Award. Franco è già stato protagonista del film di Claudio Giovannesi "Ehi, Joe" e ora racconta: "Ho lavorato con Giovannesi ma adoro Matteo Garrone, Pietro Marcello e adoro il teatro, vedo di tutto, ho assistito a spettacoli a Napoli e Roma. Ho scritto una pièce, dal titolo Desert Films, con cui mi sono esibito in California. Poi ho preso contatto con il teatro Bellini di Napoli, che è un teatro molto serio, d'avanguardia, e ora inizierà la nostra partnership, che mi porterà a recitare anche a Milano , Firenze, Roma".

In questo spettacolo Franco racconta in qualche modo il lato oscuro della fama e di Hollywood. "Racconta di un attore americano, Robert Blake, molto interessante, che ha recitato anche con David Lynch, che era sposato con una donna che è stata uccisa. Lui è stato accusato dell'omicidio e lo spettacolo racconta questo e non solo".

Franco ha preso parte all'attesissimo prequel di Rambo, che si intitolerà "John Rambo" e uscirà a giugno del prossimo anno. Ora, però, i suoi progetti cinematografici sono in Italia. "Girerò una storia napoletana, che ho scritto con lo sceneggiatore Maurizio Braucci, e sarà una sorta di commedia" ha rivelato.