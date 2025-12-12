ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

James Brooks riceve una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Los Angeles, 12 dic. (askanews) - Il regista, produttore e sceneggiatore statunitense James Brooks ha festeggiato la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame di Hollywood. Alla cerimonia sul viale delle celebrities hanno preso parte amici e colleghi come gli attori Jamie Lee Curtis, Danny DeVito e Woody Harrelson.

Di Brooks si ricordano film come "Voglia di tenerezza" che vinse tre Oscar, con Jack Nicholson, "Dentro la notizia", "Qualcosa è cambiato"; ha prodotto "Big" e "Jerry Maguire" tra i tanti; ma il suo successo è stato enorme anche in tv, con serie come i Simpson e "Mary Tyler Moore".

Ricevendo il riconoscimento alla sua carriera ha detto: "È molto diverso rispetto ad altri premi ricevuti, ci sono così tante persone qui con cui ho lavorato, la mia famiglia... quindi è come vedere la tua vita scorrere davanti ai tuoi occhi".

