Jalisse a Casa Sanremo per campagna Sheba "Preparati a farti amare"

Sanremo, 27 feb. (askanews) - Il brand Sheba, parte del Gruppo Mars, ha lanciato il programma "Preparati a farti amare", campagna globale per raccontare la connessione tra i gatti - di solito un po' diffidenti, all'apparenza poco affettuosi e difficili da conquistare - e i loro padroni, trasformando il momento del pasto e le interazioni quotidiane in un'opportunità per alimentare fiducia.

La campagna è stata presentata in occasione del Festival a Casa Sanremo, dove sono arrivati anche i Jalisse - il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusia - che vinsero il Festival con "Fiumi di parole", insieme al loro gatto Piggy, che hanno collaborato al progetto.

Aldo Mastellone, Corporate Affairs Senior Manager Italy di Mars: "Uno studio condotto da Mars in moltissimi paesi ha dimostrato proprio che uno dei grandi pain point dei pet parent è non sapere se i propri gatti provano affezione verso di loro. Per questo motivo Sheba è sicura che attraverso i propri prodotti è in grado di conquistare anche i gatti dal carattere più difficile. E in questo caso abbiamo deciso proprio di raccontare questa storia grazie a una partnership con i Jalisse, che con un pizzico di autoironia hanno voluto raccontare la frustrazione di essere ignorati dal loro pubblico più importante, ovvero la loro gattina Piggy".

E i Jalisse hanno detto: "Noi amiamo gli animali, siamo circondati da cani, da gatti, poi io sono appassionata di gatti, io nasco veramente 'gattara', quindi ci hanno trovato in un momento giusto per poter fare questa campagna.' Preparati a farti amare', perché comunque ci deve essere un rapporto proprio di amore tra il padrone e l'animale, ci deve essere questa unione. Che poi noi ci definiamo genitori, più che padroncini, ormai è di casa Piggy, è come una figlia".